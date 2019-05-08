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СМИ: Нынешний премьер Румынии в 2015-ом голосовала за снятие санкций с России

СМИ: Нынешний премьер Румынии в 2015-ом голосовала за снятие санкций с России
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Румынии голосовала за снятие санкций с России.

Нынешний премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в 2015 году, будучи депутатом Европарламента, голосовала за отмену санкций против РФ из-за аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе.

Об этом сообщают румынские СМИ.

"Виорика Дэнчилэ была одним из защитников интересов РФ. Несмотря на то, что российское агентство "Спутник" в 2018 году номинировало ее на премию "Человек года", в настоящее время премьер Румынии выступает в качестве защитника европейских ценностей, подчеркивая успехи своего правительства в рамках председательства Румынии в ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что наряду с Виорикой Дэнчилэ выступали и другие румынские европарламентарии. Среди них Дачиана Сырбу, супруга экс-премьера Виктора Понта, а также Мария Грапини, Виктор Боштинару, Дан Ника и еще несколько депутатов.

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Румыния, Россия, Санкции, Виорика Дэнчилэ.
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