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Среда, 08.05.2019

Кит вернул людям упавший в море телефон (Видео)

В сети появилась видеозапись, как кит-белуха возвращает владельцу уроненный в воду смартфон. Ролик опубликован на канале в YouTube. Белуха вынырнула из воды с гаджетом в зубах и передала стоящим на пирсе людям, которые были в изумлении от происходящего. В описании к видео сказано, что это, вероятно, то самое сбежавшее от россиян животное, которое ранее заподозрили в шпионаже. Как пишет местное издание Aftenposten, в конце апреля норвежские рыбаки обнаружили белуху, которую, вероятно, тренировал российский ВМФ и нацепил на нее камеру GoPro с маркировкой Equipment St. Petersburg (имущество Санкт-Петербурга) для получения информации с территорий, куда заплывает кит. Из-за этого животное в шутку прозвали российским шпионом. Отмечается, что использование млекопитающих в целях разведки практиковалось во времена холодной войны. Теперь кит обитает в Норвегии.
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15:17 Сегодня Телеграф
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