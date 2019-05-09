У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны

Новости мира: В Турции из моря выловили почти 1,5 тонны марихуаны, шесть человек, которые переправляли груз, были задержаны.

У северо-западных берегов Турции, недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны, сообщает Milliyet.

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители.

После затопления лодки мешки попали в море, откуда их достали правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.

Шесть человек, которые переправляли груз, были задержаны, пятеро из них находятся под арестом.

Напомним, в Киевской обл. полиция разоблачила канал сбыта наркотиков из оккупированного Донецка