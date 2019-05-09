Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны

Смотрите фото (4)
У берегов Турции выловили полторы тонны марихуаны
10:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Турции из моря выловили почти 1,5 тонны марихуаны, шесть человек, которые переправляли груз, были задержаны.

У северо-западных берегов Турции, недалеко от курортного городка Айванлик, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1551 кг марихуаны, сообщает Milliyet.

"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители.

После затопления лодки мешки попали в море, откуда их достали правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.

Шесть человек, которые переправляли груз, были задержаны, пятеро из них находятся под арестом.

Напомним, в Киевской обл. полиция разоблачила канал сбыта наркотиков из оккупированного Донецка

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Турция, Наркотики, Море, Марихуана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь