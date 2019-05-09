В Румынии собирается неформальный саммит глав государств ЕС

Новости мира: 9 мая в румынском городе Сибиу состоится неформальный саммит глав государств и правительств Европейского Союза.

В четверг, 9 мая, в румынском городе Сибиу пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, на котором будут обсуждаться стратегические направления развития Сообщества на 2019-2024 годы.

Инициатором проведения форума стал президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Евросоюз прошел сквозь множество испытаний, а сегодня нам необходим оптимистический посыл, ориентированный на будущее. Мы, лидеры Европейского союза полны решимости идти вперед, чтобы добиться повышения благосостояния граждан и безопасности европейского сообщества. Мы обязаны доказать, что знаем, чего мы хотим от ЕС. И мы докажем это в городе Сибиу", - заявил накануне саммита президент Румынии.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск, в свою очередь, предложил участникам саммита в Сибиу принять совместную декларацию о сплоченности и единстве европейского сообщества государств.

В саммите примут участие президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие высокопоставленные представители ЕС.

Саммит завершится большой совместной пресс-конференцией и концертом под открытым небом.