ЕС призвал Иран продолжать соблюдать обязательства по "ядерному" соглашению

Новости мира: ЕС призвал Иран уважать ядерное соглашение и сожалеет из-за санкций США

Европейские страны призвали Иран, который отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки, уважать международное соглашение, которое сдерживает ядерные амбиции Тегерана, и выразили сожаление по поводу санкций США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

"Мы с большой озабоченностью приняли к сведению заявление, сделанное Ираном, относительно соблюдения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)", - говорится в заявлении.

Подписанты "настойчиво призывают Иран продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с СВПД, так как он это делал до сих пор, и воздерживаться от любых шагов эскалации".

"Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать соблюдение Ираном с учетом выполнения им положений СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в заявлении.

В то же время европейские страны напоминают о своих твердых обязательствах в рамках соглашения, в том числе об отмене санкций в интересах иранского народа.

"В связи с этим мы сожалеем из-за восстановления санкций со стороны Соединенных Штатов после их выхода из СВПД", - говорится в заявлении.

"Мы полны решимости и впредь будем прилагать усилия для продолжения законной торговли с Ираном, в том числе с привлечением европейского финансового механизма внешнеторговых расчетов INSTEX", - говорится в документе.

Напомним, 8 мая иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

Как известно, в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Франция, Британия и Германия, европейские страны, которые подписали ядерное соглашение, говорят, что делают все возможное, чтобы поддержать Иран, объединяя инициативы, чтобы помочь экономике страны, несмотря на жесткие санкции США.