Председатель Европарламента назвал Китай общим вызовом для ЕС и США

Новости мира: Глава Европарламента назвал приоритет внешней политики ЕС

Политика безопасности - это приоритет для внешней политики. Об этом заявил во время пресс-конференции в Сибиу в ходе неформального саммита европейских лидеров, глава Европейского парламента Антонио Тайяни, передаёт корреспондент УНН.

"Общий вызов для ЕС и США это Китай, а также миграция из стран Африки",- сказал А. Тайяни.

Глава Европарламента также подчеркнул, что приоритетом для внешней политики является политика безопасности и обороны.

"Политика безопасности - это приоритет для внешней политики", - сказал он.

Напомним, в конце мая пройдут выборы в Европейский парламент.

Как сообщалось ранее, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит лидеров ЕС, на котором обсуждаются вызовы и европейская стратегия на последующие 5 лет.