Туск считает, что политическую ситуацию в Украине пока рано оценивать

Новости мира: Туск надеется, что Зеленский будет последователен в процессе евроинтеграции.

В Европейском Союзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития. Глава Совета ЕС Дональд Туск в комментарии УНН в рамках неформального саммита ЕС в Румынии сообщил, что ожидает от нового Президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

"То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение", — сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

"Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым Президентом", — сказал он.

Напомним, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит глав европейских государств. В рамках которого принята совместная декларация, как сигнал о единстве Европы.