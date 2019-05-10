Эрдоган: Турция не отступит от намерения вступить в Евросоюз

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать бороться за вступление в ЕС.

Турция будет продолжать усилия для присоединения страны к ЕС несмотря на те трудности, которые она встречала и встречает на этом пути.

Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение 60 лет мы пытаемся стать полноправным членом Европейского Союза, и мы никогда не отказывались от нашего пути, несмотря на двойные стандарты, которым мы подвергались в течение 60 лет, мы никогда не сдавались. Ни несправедливость, с которой мы сталкивались в процессе, ни тактика запугивания в отношении нашей страны, не влияет на нашу приверженность к полному членству", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что против вступления Турции в ЕС действуют мощные силы.

"Турцию упорно пытаются выбросить из европейской семьи, но мы, как и раньше, устойчиво идем по нашему пути. Мы никогда не будем подчиняться тем, кто эксплуатирует институты Европейского Союза ради своих амбиций, предубеждений, мелочности", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что ЕС, который сочетает свои основополагающие ценности, такие как демократия, права человека и верховенство права с экономическим и социальным развитием, является источником вдохновения для многих стран мира.

"В 20-ю годовщину со дня принятия исторического решения в Хельсинки о включении Турции в число стран-кандидатов на членство в ЕС, мы готовы возродить "дух" Хельсинкского процесса", - сказал Эрдоган. По его словам, Турция выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом в качестве условия для введения безвизового режима, и заверил, что в кратчайшие сроки будут сделаны шаги по выполнению остальных шести критериев.