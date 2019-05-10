В мечети Лондона был произведен выстрел

Новости мира: В одной из мечетей Лондона прозвучал выстрел из огнестрельного оружия.

Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mirror.

"Сотрудники (полиции)находятся на месте, где был произведен выстрел на (улице) Хай-роуд в "Семи королях". Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщила полиция Лондона в Twitter.

Мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque), в которой собрались верующие для молитвы, в связи с инцидентом была закрыта.

Напоминаем, неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии.