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Макрон: СВПД не является полным, и его следует дополнить

Макрон: СВПД не является полным, и его следует дополнить
10:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Эммануэль Макрон поддержал позицию ЕС по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Франция с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению, которое мы подписали и по которому вели переговоры", - заявил Э.Макрон в четверг журналистам в румынском городе Сибиу, куда прибыл на неформальный саммит ЕС.

По его словам, СВПД не является полным, и его следует дополнить с расчетом на период после 2025 года, отслеживая деятельность Ирана в баллистической области и с учетом действий этой страны в регионе.

"Но мы желаем сохранить СВПД, то есть соглашение 2015 года. Его нужно сохранить. Иран должен остаться в этом соглашении. И мы должны сделать все, чтобы так было", - сказал Э.Макрон.

Европейские страны 9 мая призвали Иран, который отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки, уважать международное соглашение, которое сдерживает ядерные амбиции Тегерана, и выразили сожаление по поводу санкций США.

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ЕС, Франция, Иран, Эммануэль Макрон, СВПД.
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