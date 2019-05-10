Челси Мэннинг вышла из тюрьмы с новой повесткой в суд

Новости мира: После двухмесячного ареста за отказ в даче показаний в суде экс-аналитик разведки США Челси Мэннинг вышла на свободу.

Экс-аналитик военной разведки США Челси Мэннинг вышла из тюрьмы на севере штата Вирджиния после двухмесячного заключения, которое она отбывала за отказ дать показания перед федеральным большим жюри, которое расследует дело WikiLeaks.

Об этом сообщает The Guardian.

"Челси Мэннинг была освобождена из тюрьмы после 62 дней лишения свободы за отказ давать показания перед большим жюри", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечает издание, ее освобождение может быть недолгим. По словам юристов Мэннинг, еще до того, как она вышла на свободу, получила новую повестку в суд, согласно которой она должна предстать перед новым большим жюри 16 мая.

"Я могу без каких-либо колебаний заявить, что ничто не убедит меня давать показания перед этим или другим большим жюри. До сих пор этот опыт доказывает лишь мою давнюю веру в то, что большие присяжные просто устаревшие инструменты, которые федеральное правительство использует для преследования и препятствования политических оппонентов и активистов в рыболовных экспедициях", - заявила Мэннинг ранее на этой неделе.

Челси Мэннинг - в прошлом Брэдли Эдвард Мэннинг, бывший аналитик разведки армии США, который в 2010 году разместил массив секретной информации в сети WikiLeaks. Тогда это вызвало скандал и споры относительно прозрачности системы защиты национальной безопасности США.

В мае 2010 года Командование уголовных расследований армии США задержало Мэннинга и выдвинуло ряд обвинений, в том числе в причастности к шпионажу. Суд вынес приговор по заключению на 35 лет экс-аналитика американской разведки. Однако в 2016 году президент Барак Обама в своем помиловании уменьшил срок для Мэннинг до шести лет.

В мае 2017 года Мэннинг, которая к тому времени уже провозгласила об официальной смене пола, была освобождена.

В этом году, в конце января, Мэннинг получила повестку в суд для дачи показаний перед присяжными в восточном округе штата Вирджиния. Это тот же суд, который недавно рассматривал дело с обвинениями против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подчеркивает ABC News.