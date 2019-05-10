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"Желтые жилеты" идут в Европарламент

"Желтые жилеты" идут в Европарламент
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Три партии от "желтых жилетов" идут на выборы в Европарламент.

Во Франции на участие в выборах в Европарламент зарегистрировались три политические силы, которые связывают себя с движением "желтых жилетов".

Об этом говорится в постановлении Министерства внутренних дел, которое ответственно за избирательный процесс в стране.

В частности, среди 33 зарегистрированных для участия в общеевропейских выборах во Франции политических партий три связывают себя с движением "желтых жилетов".

Речь идет о партии "Патриоты и желтые жилеты" во главе с действующим депутатом ЕП Флорианом Филиппо (представляет крайнюю националистическую политическую группу "Европа свобод и прямой демократии"); "Желтый альянс", возглавляемой певцом Франсисом Лаланном; а также "Гражданская эволюция", лидером которой является Кристоф Шаленсон.

Согласно данным последних социологических исследований, названные политические силы не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер в Европарламент.

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По информации МВД Франции, ввиду регистрации 33 партий, в избирательной гонке в стране примут в целом участие 2607 кандидатов. Официальная избирательная кампания во Франции начнется 13 мая.

Франция имеет в действующем составе Европарламента 79 мест из 751-го.

Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 23-26 мая.

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Франция, Европарламент, Выборы в ЕП, Желтые жилеты.
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