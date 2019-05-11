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В Польше неизвестные осквернили украинский памятник

В Польше неизвестные осквернили украинский памятник
04:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: На востоке Польши осквернили украинский памятный крест.

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nasze-slowo.pl.

На кресте с ошибками написали нецензурные выражения на польском языке и закрасили таблицу с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцкая, председатель перемышльского отдела ОУП. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили на этом кладбище два памятника над украинскими могилами. Эти два памятника восстановили. Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) вандалы уничтожили несколько десятков надгробных фотографий, в основном на украинском захоронениях.

С 2014 года на территории юго-восточной Польши состоялись акты вандализма и разрушения десятка украинских памятников, в частности в Вербицe, на горе Монастырь у Верхраты, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодичах, Грушовичах.

Вандалы разбили памятник погибшим на войне крымским татарам (Видео)

Село Фредрополь расположено в Перемышльском уезде. В 1921 г.. (тогда было городком) насчитывало 52 дома и 302 жителя, из них 269 украинцев и 23 поляков. В 1947 году во время акции "Висла" на западные земли Польши выселили 395 жителей села. Сегодня материальными следами, которые подтверждают украинское прошлое села, являются могилы на кладбище с украинскими фамилиями и деревянная греко-католическая церковь, построенная в 1860 году (сегодня - римско-католическая).

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Польша, Памятник, Вандал, Неизветные.
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