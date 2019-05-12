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Преемница Меркель не намерена становится канцлером Германии

Преемница Меркель не намерена становится канцлером Германии
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Аннегрет Крамп-Карренбауэр не хочет занимать пост канцлера ФРГ.

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года. Ч

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По ее словам, она не намерена становится канцлером Германии до истечения срока полномочий Меркель. Она также добавила, что народ ФРГ избрал канцлера и правительство страны на весь срок полномочий.

Напоминаем, руководительница немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту "Северного потока-2", одновременно отметив, что понимает озабоченность соседних стран по этому газопроводу.

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Германия, Ангела Меркель, Канцлер, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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