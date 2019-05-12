В Грузии массово отравились школьники

Новости мира: В Грузии в школе №2 города Сенаки отравились 18 детей, а в публичной школе Рустави – до 15-ти учеников.

В школе №2 города Сенаки (Западная Грузия) отравились 18 детей, а в публичной школе Рустави (Вост. Грузия) отравились до 15-ти учеников. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

В школе №2 города Сенаки (Западная Грузия) отравились 18 детей. Они были перевезены в клинику. По существующей информации, у всех них отмечается головокружение и аллергическая сыпь.

По словам врачей, на данный момент состояние здоровья детей стабильное и они сегодня же будут выписаны из клиники.

Как заявил Первому каналу Грузии мэр Сенаки Леван Купреишвили, по факту начато расследование.

По его словам, отравление угарным газом исключено. По информации Левана Купреишвили, с 15-го апреля газоснабжение школе прекращено и газовая компания уже проинформировала об этом следствие.

В публичной школе Рустави (Вост. Грузия) отравились до 15-ти учеников. По существующей информации, они отравились пищей.

Как сообщает Первый канал, в школу вызвали скорую помощь. Ученикам на месте была оказана неотложная помощь и их перевод в больницу оказался не нужен. Всех их после анализов отпустили домой.

Факт подтверждает руководитель ресурс-центра Рустави. По словам Тамар Хечикашвили, они уже обратились в Центр общественного здоровья.

В связи с фактом проинформирована Служба безвредности продовольствия. По распространенной информации, подросткам стало плохо после того, как в школьном кафетерии они съели лобиани (лепешки с начинкой из фасоли - ред.).