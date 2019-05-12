"Партия Брекзита" в Британии обошла по популярности Лейбористов и Консерваторов

Новости мира: "Партия Брекзита" лидирует в опросах в Великобритании накануне выборов в Европарламент.

Основанная в начале 2019 года "Партия Брекзита" лидирует в опросах в Великобритании накануне выборов в Европарламент, сообщает Deutsche Welle.

Партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж, претендует на 34 процента голосов на грядущем голосовании, свидетельствуют данные социологической службы Opinium, опубликованные в воскресенье, 12 мая.

Таким образом, "Партия Брекзита" может показать на этих выборах результат, превышающий показатели двух традиционно крупнейших партий страны - Лейбористской и Консервативной - вместе взятых. Согласно опросу, лейбористы получат 21 процент голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11 процентов. Партию Мэй могут опередить еще противники "Брекзита", "Либеральные демократы" с 12 процентами голосов.

Опрос Opinium также показал, что британцы плохо представляют позицию крупнейших партий по вопросу выхода страны из Евросоюза.

Справка. Великобритания должна была выйти из состава ЕС 31 марта 2019 года. Но из-за того, что британские парламентарии отклонили достигнутое с Брюсселем соглашение, Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Таким образом, страна должна будет принять участие в выборах в Европарламент. В Соединенном Королевстве голосование пройдет 23 мая. Квота страны - 73 мандата. Всего в Европарламенте нового созыва будет работать 751 депутат.