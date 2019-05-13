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Германия призвала предотвратить вооруженные столкновения США и Ирана

Германия призвала предотвратить вооруженные столкновения США и Ирана
03:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: МИД ФРГ: Германии следует принять все меры, чтобы предотвратить вооруженные столкновения.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призывает европейских партнеров предотвратить вооруженные столкновения на Ближнем Востоке в свете обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом глава МИД ФРГ заявил в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 мая, передает DW. 

По его словам, Германии вместе с ее европейскими партнерами следует принять все меры, "чтобы предотвратить вооруженные столкновения". Также об об опасности "спирали войны" предупредил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, указав на ответственность Вашингтона, который 10 мая одобрил отправку в регион десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и ракетного комплекса Patriot.

Он напоомнил, что еще несколькими днями ранее Соединенные Штаты направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Издание отмечает, что, расширяя военное присутствие в ближневосточном регионе, американская администрация, по ее утверждению, реагирует на "указания на повышенную готовность Ирана к нападениям на вооруженные силы США". Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его страна не желает конфликта с Ираном, но готова защищать свои войска и собственные интересы в регионе.

Напоминаем, конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

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Германия, США, Вашингтон, Иран.
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