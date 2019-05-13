Мигранты попытались прорваться в испанскую автономию в Африке

Новости мира: Более 50 мигрантов штурмовали испанскую автономию в Африке.

Более полусотни мигрантов пытались прорваться из Марокко в Мелилью – испанскую территорию на севере Африки.

Об этом сообщает The Local со ссылкой на МВД Испании.

"В воскресенье утром 52 мигранта вскарабкались на забор на границе, чтобы прорваться из Марокко на территорию испанского анклава Мелилья", - говорится в сообщении.

Во время инцидента ранения получили четыре испанских полицейских и один мигрант.

Как известно, близость Испании к Северной Африки сделала ее привлекательной для мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз.

Мелилья - порт на средиземноморском побережье Африки, граничащий с Марокко, со статусом автономного города Испании. Его население — около 80 тыс. чел.