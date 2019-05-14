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Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества

Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
01:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Петр Порошенко встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, во время которой обсуждались вопросы углубления межпартийного сотрудничества в контексте подготовки к парламентским выборам в Украине, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за неизменную мощную поддержку Украине, которую политическая семья ЕНП демонстрировала в течение последних лет в сближении с Европейским Союзом, укреплении демократических институтов, внедрении реформ и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

Президент Европейской народной партии высоко оценил усилия украинской власти в обеспечении свободных и демократических президентских выборов.

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Брюссель, ЕНП, Петр Порошенко, Европейская народная партия, Джозеф Дуль, Вопросы межпартийного сотрудничества.
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