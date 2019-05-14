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ЕС и Беларусь завершили переговоры по упрощению визового режима

ЕС и Беларусь завершили переговоры по упрощению визового режима
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС сообщили о завершении переговоров с Беларусью по упрощению визового режима.

Основные переговоры Евросоюза с Беларусью по пакетным соглашениям о реадмиссии и упрощении визового режима завершены, стороны ищут время и место для подписания, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан.

"Все основные переговоры завершены, и мы сейчас буквально ищем время и место для его (пакета соглашений) подписания", - сказал Й.Хан в сюжете белорусского телеканала ОНТ, комментируя ситуацию с обсуждением соглашений.

Подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью позволит снизить стоимость виз для белорусов в ЕС до 35 евро с 65 евро.

Между тем еврокомиссар констатировал, что базовое соглашение о приоритетах сотрудничества Беларуси и ЕС стороны пока не могут подписать из-за позиции Литвы. Он пояснил, что Литва блокирует переговоры по соглашению, ссылаясь на свою позицию по поводу строительства Белорусской АЭС.

"Сейчас мы обсуждаем это со странами-партнерами, как решить эту проблему, которая возникла между Литвой и Беларусью. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства - это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено. Мы работаем над этим", - добавил Й.Хан.

Туск: Страны "Восточного партнерства" за 10 лет стали ближе к ЕС

Как сообщалось, 13-14 мая в Брюсселе проходит саммит Европейского союза и шести стран-партнеров - Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларуси и Молдова, которые отмечают 10-летие "Восточного партнерства".

Белорусскую делегацию на саммите "Восточного партнерства" возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей. Ранее В. Макей отмечал, что Минск рассчитывает на подписание соглашений с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима до конца текущего года.

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ЕС, Визовый режим, Беларусь, Йоханесс Хан.
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