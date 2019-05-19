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В Швейцарии хотят ужесточить оружейное законодательство

В Швейцарии хотят ужесточить оружейное законодательство
14:33 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: В Швейцарии проходит референдум об усилении законов об оружии.

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум об ужесточении законов об оружии в соответствии с правилами Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Швейцария не является членом ЕС, но является частью Шенгенского соглашения об открытой границе.

После терактов в Париже в 2015 году, когда погибли 130 человек, ЕС принял новые ограничения на автоматическое и полуавтоматическое оружие, эти нормы распространяются и на страны Шенгена.

Эти государства теперь работают вместе и ежедневно обмениваются информацией, чтобы установить, откуда взято оружие, используемое в преступлениях.

Но эти предложения вызвали недовольство в Швейцарии, которая имеет давнюю и для многих швейцарцев гордую традицию владения оружием. После того, как швейцарцы проходят обязательную военную службу, им разрешается оставить штурмовые винтовки.

В каждом городе и деревне есть оружейные клубы, а стрельба по мишеням - чрезвычайно популярный вид спорта.

Швейцарское законодательство требует, чтобы владельцы оружия имели разрешение, но получить его относительно легко.

Сторонники новых правил, включая швейцарский парламент и исполнительную власть, говорят, что аналогичные меры, принятые ЕС, необходимы для обеспечения прочного сотрудничества полиции и экономических связей с партнерами Швейцарии в Шенгене.

СМИ: Швейцария снимет ограничения для трудовых мигрантов из Болгарии и Румынии

Противники этих мер настаивают на том, что они мало помогут в борьбе с терроризмом. Они говорят, что меры будут влиять в основном на владельцев оружия, получивших его законно.

Согласно последним опроса, около двух третей респондентов намерены поддержать ужесточение правил.

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Оружие, Швейцария, Референдум, Оружейное законодательство.
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