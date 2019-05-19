Выборы в Европарламент: Партия "Brexit" все еще лидирует по результатам опросов

Новости мира: Brexit-партия сохраняет лидерство за неделю до выборов в Европарламент.

Новая партия "Brexit" Найджела Фараджа значительно опережает правящую Консервативную партию и оппозиционную Лейбористскую партию в опросе перед голосованием на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно последнему опросу Opinium, недавно сформированная партия набирает 34% голосов на выборах в Европарламент, в которых участвует Великобритания, поскольку она не смогла покинуть Европейский Союз, как ожидалось в конце марта. Поддержка партии не изменилась по сравнению с опросом неделю назад.

Лейбористы идут на втором месте с результатом 20%, что на 1 процентный пункт ниже. Консерваторы премьер-министра Терезы Мэй остаются на четвертом месте, увеличившись на 1%.

Либерал-демократы, выступающие за ЕС, которые призывают к проведению второго референдума по Brexit, идут третьими с рейтингом 15%.

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, так как уже очевидно, что ей не хватит времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.