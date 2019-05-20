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Скандал с "богатой россиянкой": Канцлер Австрии уволил главу МВД

Скандал с "богатой россиянкой": Канцлер Австрии уволил главу МВД
20:14 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандала с вице-канцлером.

Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС.

Канцлер Австрии объявил о распаде коалиции и проведении досрочных выборов

В минувшую субботу Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

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Все по теме:

Австрия, Себастьян Курц, Хайнц-Кристиан Штрахе, Херберт Кикль.
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