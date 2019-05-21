Заключенные каталонские депутаты приняли присягу в парламенте Испании

Новости мира: В парламент Испании под охраной привезли пять каталонских политиков, задержанных по делу о проведении незаконного референдума, чтобы они смогли принять присягу.

Впервые в истории Испании пятеро каталонских политиков, которых задержали по делу относительно проведения незаконного референдума о независимости региона, прибыли на открытие Генеральных кортесов Испании.

Таким образом, политики-сепаратисты заняли свои места в испанском парламенте, находясь под охраной полиции. Издание ВВС отмечает, что Рауль Ромева, Жорди Санчес, Жорди Турулл, Жосеп Рулл и Ориол Жункерас были выпущены из тюрьмы на несколько часов для того, чтобы принять присягу. Отмечается, что им вручили свои депутатские мандаты по итогам досрочных выборов в Испании, которые прошли 28 апреля. После принятия присяги их опять доставят в тюрьму.

Такое решение было решительно осуждено каталонским лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном, который скрывается в Бельгии.

Сообщается, что в Мадриде этих пять депутатов-сепаратистов, а также других каталонских лидеров обвиняют в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии. По информации, главному обвиняемому Ориолу Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим. Всего в мадридском процессе обвиняются 12 каталонских сепаратистов.