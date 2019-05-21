Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Заключенные каталонские депутаты приняли присягу в парламенте Испании

Заключенные каталонские депутаты приняли присягу в парламенте Испании
17:16 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: В парламент Испании под охраной привезли пять каталонских политиков, задержанных по делу о проведении незаконного референдума, чтобы они смогли принять присягу.

Впервые в истории Испании пятеро каталонских политиков, которых задержали по делу относительно проведения незаконного референдума о независимости региона, прибыли на открытие Генеральных кортесов Испании.

Таким образом, политики-сепаратисты заняли свои места в испанском парламенте, находясь под охраной полиции. Издание ВВС отмечает, что Рауль Ромева, Жорди Санчес, Жорди Турулл, Жосеп Рулл и Ориол Жункерас были выпущены из тюрьмы на несколько часов для того, чтобы принять присягу. Отмечается, что им вручили свои  депутатские мандаты по итогам досрочных выборов в Испании, которые прошли 28 апреля. После принятия присяги их опять доставят в тюрьму.

Такое решение  было решительно осуждено каталонским лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном, который скрывается в Бельгии. 

Годовщина референдума в Каталонии: Пучдемон возвращается в политику

Сообщается, что в Мадриде этих пять депутатов-сепаратистов, а также других  каталонских лидеров обвиняют в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии. По информации, главному обвиняемому Ориолу Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим. Всего в мадридском процессе обвиняются 12 каталонских сепаратистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Присяга, Парламент Испании, Референдум о независимости в Каталонии, Политики-сепаратисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь