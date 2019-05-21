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Выборы в Европарламент: Туск призвал британцев поддержать еврооптимистов

Выборы в Европарламент: Туск призвал британцев поддержать еврооптимистов
22:26 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Туск призывает британцев голосовать на выборах в ЕП за партию еврооптимистов.

Президент Европейского совета Дональд Туск во вторник призвал британцев поддержать на выборах в Европейский парламент представителей новосозданной партии Change UK.

Об этом сообщает Sky News.

"Президент Европейского совета Дональд Туск призвал британских избирателей проголосовать на выборах в Европарламент за кандидатов от партии Change UK, которая поддерживает членство Британии в ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, партия Change UK была основана в Великобритании в апреле этого года. Тогда 11 депутатов вышли из рядов консерваторов и лейбористов и создали собственную политическую силу. Одним из кандидатов этой партии в Лондоне является Ян Винсент-Ростовский, который ранее был министром финансов в правительстве Туска, когда тот занимал должность премьер-министра Польши.

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Сам Туск заметил по поводу Винсента-Ростовского, что тот "был не только лучшим министром финансов в Европе во время финансового кризиса, но также является очень хорошим другом, который стал бы прекрасным членом Европарламента для Лондона, который он любит".

Как сообщалось, выборы в Европарламент состоятся в Великобритании 23 мая, поскольку лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля решили предоставить Лондону "гибкую отсрочку" выхода из блока до 31 октября 2019 года.

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ЕС, Великобритания, Европарламент, Дональд Туск.
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