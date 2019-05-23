Скачать
Четверг, 23.05.2019
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день

Лидер Палаты общин Британии подала в отставку из-за проблем с Brexit

Лидер Палаты общин Британии подала в отставку из-за проблем с Brexit
09:36 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда

Новости мира: В Великобритании произошла 36-ая отставка чиновника, пост покидает лидер Палаты общин Великобритании Андреа Ледсом.

Лидер Палаты общин Великобритании Андреа Ледсом в среду, 22 мая, сообщила об уходе в отставку, так как больше не испытывает доверия к правительственному подходу к Brexit.

Ледсом заявила, что приняла решение покинуть правительство с  сожалением и тяжелым сердцем. Отставка Ледсом происходит на фоне ответной реакции депутатов-консерваторов на план премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit.

Отмечается, что в письме к Андреа Ледсом премьер Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу ее ухода с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

До того, как возглавить пост лидера Палаты общин Британии, Ледсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, однако решила снять свою кандидатуру, чтобы освободить путь для Терезы Мэй.

СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке

На посту лидера Палаты общин Ледсом отвечала за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту. Сообщается, что это уже 36-ая отставка чиновника во время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отставка, Британия, Андреа Ледсом, Лидер палаты общин Британии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День морской пехоты Украины
Сегодня - День морской пехоты Украины
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
СМИ: Тереза Мэй объявит об отставке
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Рецепт дня: ватрушки с грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь