Лидер Палаты общин Британии подала в отставку из-за проблем с Brexit

Новости мира: В Великобритании произошла 36-ая отставка чиновника, пост покидает лидер Палаты общин Великобритании Андреа Ледсом.

Лидер Палаты общин Великобритании Андреа Ледсом в среду, 22 мая, сообщила об уходе в отставку, так как больше не испытывает доверия к правительственному подходу к Brexit.

Ледсом заявила, что приняла решение покинуть правительство с сожалением и тяжелым сердцем. Отставка Ледсом происходит на фоне ответной реакции депутатов-консерваторов на план премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit.

Отмечается, что в письме к Андреа Ледсом премьер Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу ее ухода с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

До того, как возглавить пост лидера Палаты общин Британии, Ледсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, однако решила снять свою кандидатуру, чтобы освободить путь для Терезы Мэй.

На посту лидера Палаты общин Ледсом отвечала за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту. Сообщается, что это уже 36-ая отставка чиновника во время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.