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Макрон предложил Барнье председателем Еврокомиссии

Макрон предложил Барнье председателем Еврокомиссии
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во Франции определились с кандидатом на пост председателя Европейской комиссии.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что необходимо рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Британией относительно Brexit Мишеля Барнье на должность председателя Европейской комиссии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.

“Несомненно, Мишель Барнье - человек, который имеет большие достоинства, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с англичанами”, - сказал Макрон.

На вопрос, будет ли он поддерживать Барнье в борьбе за председательство в Еврокомиссии, глава французского государства сказал: "Он ... один из европейских лидеров, которые имеют значительные достижения и могут быть в списке (кандидатов на высшие должности в органах ЕС— ред.) .

Brexit: Барнье выступил за выдвижение Британией кандидатуры нового еврокомиссара

Макрон добавил, что важными критериями для выбора следующего главы Еврокомиссии должны быть "опыт работы на самом высоком правительственном уровне или на уровне Европейской комиссии".

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ЕС, Франция, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон.
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