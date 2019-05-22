Макрон предложил Барнье председателем Еврокомиссии

Новости мира: Во Франции определились с кандидатом на пост председателя Европейской комиссии.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что необходимо рассмотреть кандидатуру главного переговорщика ЕС с Британией относительно Brexit Мишеля Барнье на должность председателя Европейской комиссии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.

“Несомненно, Мишель Барнье - человек, который имеет большие достоинства, и он еще раз продемонстрировал это переговорами с англичанами”, - сказал Макрон.

На вопрос, будет ли он поддерживать Барнье в борьбе за председательство в Еврокомиссии, глава французского государства сказал: "Он ... один из европейских лидеров, которые имеют значительные достижения и могут быть в списке (кандидатов на высшие должности в органах ЕС— ред.) .

Макрон добавил, что важными критериями для выбора следующего главы Еврокомиссии должны быть "опыт работы на самом высоком правительственном уровне или на уровне Европейской комиссии".