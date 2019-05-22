Сторонники отправляют Мэй в отставку, однако она против

Новости мира: Премьер Великобритании Тереза Мэй на фоне критики сторонников отказывается складывать полномочия.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что не уйдет с поста, несмотря на критику ее стратегии по Brexit от своих коллег.

Об этом сообщает The Sun.

"Тереза Мэй сегодня сказала, что она не уйдет с должности премьер-министра, несмотря на массовое сопротивление ее подчиненных из кабинета и коллег из Консервативной партии", - говорится в сообщении.

Министры требовали встречи с премьером, где они планировали убедить ее не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум по Brexit.

А десятки консерваторов - в том числе ранее преданные сторонники Мэй - говорят теперь, что она должна уйти в отставку как можно скорее. Среди причин называется обнародованное новое соглашение Мэй по Brexit.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование относительно второго референдума по выходу страны из ЕС. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.