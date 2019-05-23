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Патриарх Варфоломей обсудил "церковную проблему" Украины с главой греческой церкви

Патриарх Варфоломей обсудил "церковную проблему" Украины с главой греческой церкви
05:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Вселенский патриарх и глава церкви Греции обсудили "церковную проблему" Украины.

Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Афинский и всея Греции Иероним обсудил в среду с патриархом Константинопольским Варфоломеем церковную проблему Украины и вопросы, касающиеся двусторонних отношений Элладской и Константинопольской церквей. Об этом Варфоломей заявил после встречи с главой ЭПЦ в афинской архиепископии, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), отмечает УНН.

Подробности обсуждения украинской темы агентство не приводит. Элладская церковь до сих пор воздерживалась от того, чтобы публично занять позицию по вопросу об автокефалии церкви Украины.

Варфоломей прибыл в Грецию по приглашению архиепископа Иеронима, чтобы в четверг принять участие в торжественном открытии Центра геронтологии и социальной поддержки "Агиос Порфириос" (Святой Порфирий) в городе Дилеси недалеко от Афин. В октябре прошлого года Иероним фактически отказался встретиться с Варфоломеем во время его визита в Грецию.

По словам патриарха Константинопольского, он "обсудил в среду с главой Элладской православной церкви все вопросы", в том числе архиепископ Афинский проинформировал его о разговоре с архиепископом Кипрской православной церкви.

"Мы также затронули церковную проблему Украины и другие темы, касающиеся наших церквей, а также предоставили взаимную информацию по вопросам, которые в настоящее время касаются Константинопольского патриархата и церкви Греции", — сказал Варфоломей, выразив удовлетворение состоявшейся беседой с архиепископом Афинским и всея Греции.

"Мы расходимся сегодня вечером очень счастливые и любящие друг друга", — добавил Варфоломей.

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Греция, УПЦ, Иероним, Варфоломей, ПЦУ.
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