Юнкер о евроскептиках: Легче мобилизовать негативные силы, чем позитивные

Новости мира: Жан-Клод Юнкер раскритиковал националистических политиков, которые угрожают европейской солидарности.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал "глупых националистов" накануне выборов в Европарламент, на которых, как ожидается, евроскептические партии добьются значительного успеха.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью CNN в среду Юнкер сказал, что он очень хорошо осведомлен об угрозе, которую националистические политики представляют для европейской солидарности.

"Эти популисты, националисты, глупые националисты, они влюблены в свои страны", - сказал Юнкер американскому телеканалу в своем брюссельском офисе.

"Им не нравятся те, кто приезжает издалека. Мне нравятся те, кто приезжает издалека... Мы должны действовать солидарно с теми, кто находится в худшем положении, чем мы", - сказал он.

На вопрос, почему он считает, что антиевропейские силы более успешно мобилизовали свой электорат, чем проевропейские, Юнкер ответил: "Всегда легче мобилизовать негативные силы, чем позитивные".

В то же время он отметил, что со времени референдума о Brexit количество сторонников Европейского Союза растет. "Люди следят за тем, что происходит. Они видят, что покинуть Европейский Союз не так просто, как им сказали", - отметил Юнкер.

Напомним, 23 мая в ЕС стартовали выборы в Европейский парламент. Избирательный процесс в разных странах-членах проходить в разные дни и завершится в воскресенье вечером.

Всего более 400 млн избирателей в 28 странах выбирают 751 члена парламента.