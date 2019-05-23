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Мэй не будет выносить на голосование новое соглашение по Brexit

Мэй не будет выносить на голосование новое соглашение по Brexit
18:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер Британии отменила планы выносить на голосование соглашение о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Депутаты-консерваторы вчера сообщили, что законопроект о выходе из ЕС будет будет вынесен на голосование в Палате общин 7 июня.

Однако этот план был отклонен сегодня из-за недовольства части министров по предложению Мэй способствовать второму референдуму, чтобы завоевать межпартийную поддержку.

Представитель правительства Марк Спенсер заявил, что законопроект не может быть внесен в парламент, хотя это все еще может произойти после 3 июня.

Напомним, спикер Палаты общин Андреа Лидсом в среду вечером подала в отставку после того, как сказала премьеру, что не может поддержать законопроект.

Британские СМИ сообщили, что Тереза Мэй в пятницу объявит о своей отставке с должности.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Палат общин.
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