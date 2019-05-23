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Грузинский лари побил исторический антирекорд

Грузинский лари побил исторический антирекорд
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Курс грузинского лари продолжает падать.

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает падать: с начала этого года он обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,8%, за последние сутки упал еще на 0,2%, и на 24 мая установлен Национальным банком страны на очередном историческом минимуме - 2,7799 лари/$1.

До настоящего времени самый низкий курс национальной валюты к американскому доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года на уровне 2,7710 лари, а в последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год на уровне 2,66 лари/$1. При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достигает 2,79 - 2,81 лари/$1, что прямо отражается на росте потребительских цен, и прежде всего, на импортируемую в Грузию продукцию.

Между тем власти не видят оснований для паники. Как заявил журналистам министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, имеет место лишь временное падение лари, что нормальное явление для действующего в стране плавающего обменного курса.

"Ничего тревожного нет. Это краткосрочные колебания, ответом на которые является долгосрочная экономическая политика", - сказал министр.

По его словам, периоды краткосрочных колебаний существовали и всегда будут существовать, особенно в развивающихся странах с малой экономикой.

"Лекарством от этого является именно дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, которую мы проводим, и так будем продолжать", - заявил глава Минфина.

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Его мнение разделяет и глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава. "Мы внимательно следим за макроэкономическими параметрами, и ни один фундаментальный показатель не мог стать причиной обесценивания лари. Экономика растет, экспорт увеличился и, соответственно, мы имеем дело с краткосрочным падением, которое само стабилизируется", - сказала журналистам Турнава. Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.

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Рекорд, Грузия, Лари.
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