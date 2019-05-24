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Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии

Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, - так, чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала Мэй в пятницу на Даунинг-стрит журналистам.

Мэй отметила, что договорилась с председателем партии и главой влиятельного парламентского комитета 1922 о выборах нового партийного лидера в течение недели после ее отставки.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила она.

Мэй отвергла проведение повторного референдума по Brexit

Премьер эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Мэй подчеркнула, что она стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за который выступала, и вошла в двери Даунинг-стрит 10.

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Великобритания, Премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, Brexit.
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