Меркель оценила сотрудничество с ушедшей в отставку Мэй

Новости мира: В Германии прокомментировали решение Терезы Мэй уйти в отставку с поста премьера Великобритании.

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила годы сотрудничества с премьером Великобритании Терезой Мэй, которая накануне заявила о своей отставке. Об этом заявил представитель федерального правительства Мартина Фитц в рамках брифинга, передает корреспондент.

По словам Фитц, Меркель с уважением восприняла решение Терезы Мэй об уходе с поста премьера, отметив, что высоко оценивает “хорошее и доверительное” сотрудничество с правительством Великобритании, которое намерена продолжать.

Комментируя развитие ситуации с Brexit, представитель правительства ФРГ отмечает, что все зависит от политической обстановке внутри Великобритании, однако в Германии наедятся на упорядоченный выход страны из ЕС, что зависит от решения нижней палаты парламента страны.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с должности премьера и соответственно председателя партии консерваторов