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Политический скандал в Австрии: Штрахе обвинил "трех соучастников"

Политический скандал в Австрии: Штрахе обвинил "трех соучастников"
23:02 Пт, 24 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Скандально известный вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление в прокуратуру на неких "трех причастных лиц".

Фигурант австрийского скандала, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в пятницу подал заявление в прокуратуру с обвинениями трех человек, которые предположительно причастны к съемках скандального видео с его участием. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Штрахе пожаловался на трех лиц, которые, по его словам, причастны к утечке скандального видео, которое вынудило уйти его в отставку на прошлой неделе.

Об этом он также заявил в видеоролике в своем Facebook, где обвинил “трех возможных соучастников” создания и утечке видео. В прокуратуре изданию подтвердили факт получения заявления.

Сам Штрахе не поделился деталями отношений с этими лицами и не объяснил, на чем базируются его обвинения. Кроме этого, он заявил, что к “сливу” этого видео могут быть причастны и другие лица.

В Австрии разгорелся скандал после публикации в СМИ видео 2017 года, на котором запечатлен Штрахе, ведущий диалог с так называемой “богатой россиянкой” о финансовой поддержке его “Австрийской партии свободы” в обмен на доступ к госконтрактам после прихода партии к власти.

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Хайнц-Кристиан Штрахе, Австрии, Прокуратура Австрии.
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