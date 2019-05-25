Аэропорт Нидерландов планирует подать в суд на железнодорожников

Новости мира: Аэропорт Амстердама готовит иск против железнодорожников.

Администрация аэропорта Амстердама “Схипхол” возмущена планами железнодорожников провести на следующей неделе забастовку и собирается подавать на них в суд.

Об этом сообщает NOS.

“В “Схипхоле” намерены пообщаться с профсоюзами в ближайшие дни. Если переговоры не дадут желаемого результата, аэропорт пойдет в суд”, - говорится в сообщении. В одном из крупнейших аэропортов Европы опасаются, что из-за забастовки многие пассажиры будут вынуждены добираться сюда автомобилями, и это создаст большие неудобства.

“Десятки тысяч людей должны прибыть в “Схипхол” в тот день, и у них должна быть возможность выехать", - отметил представитель аэропорта. Иначе, по его словам, ситуация превратится в хаос.

Ранее нидерландские железнодорожники предупредили о намерении провести в следующий вторник 24-часовую забастовку против повышения пенсионного возраста.

По данным организаторов, движение поездов будет прекращено с самого утра, правда, не уточняется, на каких направлениях. Так же не сообщается ожидаемое количество забастовщиков. В связи с этим железнодорожники призвали жителей Нидерландов и гостей страны заранее продумать свои маршруты.