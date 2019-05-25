Скачать
Суббота, 25.05.2019
Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет
Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа
Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа
Не такие они и грозные: забавные комиксы о жизни драконов
Не такие они и грозные: забавные комиксы о жизни драконов

Аэропорт Нидерландов планирует подать в суд на железнодорожников

Аэропорт Нидерландов планирует подать в суд на железнодорожников
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Аэропорт Амстердама готовит иск против железнодорожников.

Администрация аэропорта Амстердама “Схипхол” возмущена планами железнодорожников провести на следующей неделе забастовку и собирается подавать на них в суд.

Об этом сообщает NOS.

“В “Схипхоле” намерены пообщаться с профсоюзами в ближайшие дни. Если переговоры не дадут желаемого результата, аэропорт пойдет в суд”, - говорится в сообщении. В одном из крупнейших аэропортов Европы опасаются, что из-за забастовки многие пассажиры будут вынуждены добираться сюда автомобилями, и это создаст большие неудобства.

“Десятки тысяч людей должны прибыть в “Схипхол” в тот день, и у них должна быть возможность выехать", - отметил представитель аэропорта. Иначе, по его словам, ситуация превратится в хаос.

Ранее нидерландские железнодорожники предупредили о намерении провести в следующий вторник 24-часовую забастовку против повышения пенсионного возраста.

В аэропорту Праги столкнулись два пассажирских самолета (Видео)

По данным организаторов, движение поездов будет прекращено с самого утра, правда, не уточняется, на каких направлениях. Так же не сообщается ожидаемое количество забастовщиков. В связи с этим железнодорожники призвали жителей Нидерландов и гостей страны заранее продумать свои маршруты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Амстердам, Суд, Нидерланды, Иск, Железнодорожники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
02 Данилюк обвинил Луценка в саботаже судебного процесса с экс-владельцами ПриватБанка
03 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
04 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
05 В суд подали иск против назначения Богдана главой АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
Президента Украины пригласили в Канаду
Президента Украины пригласили в Канаду
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
Мамы-красотки знаменитостей, которые дадут фору молодежи (Фото)
Мамы-красотки знаменитостей, которые дадут фору молодежи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь