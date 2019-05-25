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Подозреваемого в организации взрыва в Лионе запечатлели камеры наблюдения

Подозреваемого в организации взрыва в Лионе запечатлели камеры наблюдения
06:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Количество пострадавших в результате взрыва бомбы в Лионе возросло.

Мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство, зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на France Info.

"Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зеленую толстовку", - пишет издание.

Как уточняет телеканал BFM, полиция ищет мужчину в возрасте 30-35 лет. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась. Также сообщается, что, в результате взрыва пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.

Напоминаем, что 24 мая во французском Лионе прогремел взрыв. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе "нападением". По факту взрыва антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.

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Франция, Взрыв, Бомба, Пострадавшие, Лион.
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