Ядерная угроза РФ вынудила НАТО принять новую военную стратегию

Новости мира: Генеральный секретарь НАТО объяснил решение принять новую военную стратегию альянса.

На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt, пишет УНН.

Издание отмечает, что это первое изменение в стратегии за “несколько десятилетий”. Столтенберг объяснил такое решение “ядерной угрозой” со стороны России и “новыми вызовами” на востоке и юге.

По его словам, новая военная концепция требуется для того, чтобы добиться “полной защищенности” и обеспечить стабильность в будущем. Сила НАТО заключается в умении меняться в случае необходимости, заключил генсек.

В начале мая Столтенберг во время обращения к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу напомнил, что альянс создавался для “сдерживания Советского Союза”. Он подчеркивал, что таким образом НАТО обеспечивало в Европе “торжество демократии и свободы слова”.