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В Германии хотят получить доступ к чатам пользователей в мессенджерах

В Германии хотят получить доступ к чатам пользователей в мессенджерах
11:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: Власти Германии намерены в случае необходимости получать доступ к данным пользователей в мессенджерах.

В Германии намерены обязать мессенджеры по запросу правоохранительных органов предоставлять текстовые чаты и личные звонки пользователей.

О такой инициативе Министерства внутренних дел Германии сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что доступ к персональным данным пользователей мессенджеров будет осуществятся исключительно при получении судебного разрешения.

Инициатива министра МВД ФРГ Хорста Зеехофера направлена на предоставление текста переписок и телефонных звонков пользователей в расшифрованном виде, а отказ в предоставлении таких данных будет наказываться блокировкой предоставления услуг решением Федерального агентства связи Германии.

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После одобрения план МВД Германии по доступу к данным пользователей может быть реализован до конца 2019 года.

Напомним, в России пытались заблокировать работу мессенджера Telegram за отказ компании предоставлять ключи шифрования к перепискам пользователей. Там объясняют "борьбой с терроризмом" намерение получать доступ к данные пользователей.

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Германия, Хорст Зеехофер, Мессенджер, МВД Германии.
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