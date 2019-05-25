Выборы в Европарламент: По предварительным данным, лидируют еврооптимисты

Новости мира: Праворадикальные партии пока не лидируют на выборах в Европарламент.

Праворадикальные партии пока не лидируют на выборах в Европарламент.

Миллионы европейцев на днях выбирают новых членов Европейского парламента. Как показывают первые предварительные результаты в странах, где уже прошло голосование, праворадикальные политические партии не достигли того успеха, который им прогнозировали некоторые обозреватели, сообщает Радио Свобода.

Голосование в законодательный орган европейцев началось в начале недели, когда свои голоса отдали жители Великобритании и Нидерландов, а также избиратели в Ирландии и Чехии - 24 мая. Сегодня прошло голосование в Латвии, Словакии и на Мальте. В остальных странах ЕС выборы состоятся завтра.

Согласно данным экзит-полов в Нидерландах, избиратели поддержали партии, приверженные к ЕС. Аналогичный результат в Ирландии, где лидерство имеет правящая партия.

В Германии социологи ставят на первое место провластный Христианско-демократический союз, на второе - «зеленых». ХДС является доминирующей силой в общеевропейском политическом блоке, известном как группа Европейская народная партия.

В общей сложности более 400 млн избирателей в странах ЕС имеют право избирать 751 члена Европарламента.

Ожидается, что первые официальные результаты будут объявлены поздно вечером 26 мая после завершения голосования во всех 28 государствах-членах ЕС.