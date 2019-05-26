Полиция Чехии отчиталась о количестве нелегалов

Новости мира: Полиция Чехии отчиталась о нелегалах, больше всего среди них украинцев.

Украинцы составили более двух третей нелегалов, высланных из Чехии в прошлом году.

Об этом сообщает vinegret.cz со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел Чехии, представленный правительству.

“В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство этих иностранцев (4653) въехали в страну законно, и уже потом по разным причинам нарушали установленные сроки пребывания.

Среди задержанных нелегалов преобладали украинцы – 1470 человек. Далее следуют граждане Молдовы (567), Вьетнама (312), РФ (273) и Узбекистана (157).

В МВД Чехии также отметили, что в связи с нелегальным трудоустройством в прошлом году из страны были выдворены 3495 иностранцев (+384 по сравнению с 2017-м).Всего же полиция отправила домой 5713 мигрантов. Больше всего среди них граждан Украины - 3889 человек (что составляет более 2/3), а также Молдовы - 900.

Отмечается, что молдаване чаще других трудились без каких-либо документов, тогда как украинцы в основном работали по польским рабочим визам. Кроме того, за год полицейские задержали 36 человек, помогавших нелегалам. Из них 28 были гражданами Чехии, причем в 26 случаях речь шла о фиктивных браках.