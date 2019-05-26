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Болгарская партия опубликовала кадры из "Слуги народа" в предвыборном ролике

Болгарская партия опубликовала кадры из "Слуги народа" в предвыборном ролике
09:36 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Болгарская партия "Возрождение" опубликовала предвыборный ролик с использованием кадров из сериала "Слуга народа" с участием Владимира Зеленского.

Пророссийская партия "Возрождение" ("Вазраждане") опубликовала предвыборный ролик, в котором использовала кадр из сериала "Слуга народа" с участием новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что партия демонстрацией сцены из сериала нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия.

По мнению ЦИК Болгарии, реклама может побудить людей к насилию, поэтому партию обязали удалить ролик и больше его не распространять. 

Сообщается, что ролик партия "Возрождение" опубликовала 22 мая у себя на странице в Facebook. В видео показан отрывок из сериала "Слуга народа", в котором персонаж Владимира Зеленского стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

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После публикации, Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео. В свою очередь, у Зеленского  заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права. Известно, что болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году. Она выступает за выход Болгарии из Евросоюза и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию. На парламентских выборах 2017 партия получила чуть более 1% голосов избирателей.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Возрождение, Выборы в Болгарии, Сериал Слуга народа, Пророссийская партия, Предвыборный ролик, Кадр из сериала.
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