Жителей района Хальберштадта эвакуировали после взрыва

Новости мира: Из-за пожара с последующим взрывом в немецком Хальберштадте полицейские эвакуировали 650 человек.

В немецком городе Хальберштадт, федеральная земля Саксония-Анхальт, в ночь на воскресенье произошел взрыв в частном доме, было эвакуировано несколько сотен человек.

Об инциденте сообщает Bild.

«Вскоре после полуночи вспыхнул пожар. В 0.22 за ним последовал взрыв, который сильно разрушил частный дом на тихой улице. Поскольку эксперты считают, что существует опасность дальнейших взрывов, жителей в этом районе эвакуировали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция приняла решение эвакуировать 650 жителей окрестных домов в радиусе 300 метров.

В результате взрыва получил тяжелые ранения проживающий в доме мужчина из Болгарии.

Полиция устанавливает причину пожара и взрыва.

Аварийно-спасательные службы заняты тем, что освобождают помещение от обнаруженных в нем больших запасов химических веществ, которые могут воспламениться и привести к другим взрывам. Что это за химические вещества и почему они находятся в доме также предстоит выяснить.