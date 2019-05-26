Министр не уследила за флагами РФ на Дне Грузии и будет уволена

Новости мира: Министра культуры Аджарии освободят с должности за российские флаги на День независимости Грузии.

Министр образования, культуры и спорта Аджарии, регион на крайнем юго-западе Грузии, Ингу Шамилишвили будет уволена за появление российского флага на шествии в честь Дня независимости страны. Об этом заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, передаёт УНН, ссылаясь на “Грузия Online”.

“Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было министерство культуры, соответственно, с должности освобождена министр образования Инга Шамилашвили”, — заявил Рижвадзе.

Так, сообщается, что российские флаги в воскресенье появились на улицах Батуми в ходе уличного шествия в рамках международного фестиваля. Участники кроме российских флагов держали баннер с надписью “Russia”. Данный факт вызвал возмущение грузинской общественности.

Министр образования, культуры и спорта Инга Шамилишвили заявила, что это детский фестиваль и он не имеет ничего общего с политикой.

“Это день нашей победы, и сегодняшний фестиваль является одним из таких мероприятий, который традиционно совпадает с 26 мая. Здесь находятся 15 представителей 8 стран, завтра состоится заключительный концерт”, — заявила Шамилишвили.