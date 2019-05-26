Яхта из Монако протаранила судно на якоре у берегов Канн

Новости мира: В результате инцидента со столкновением двух яхт возле Канн погиб человек.

Две яхты разбились в субботу вечером у Канн (Приморские Альпы), один человек погиб, один травмирован.

Об этом сообщает Le Parisien.

Столкновение произошло около 9 часов вечера, вскоре после закрытия Каннского кинофестиваля, когда две яхты находились на высоте Леринских островов.

Яхта з Монако врезалась в 27-метровую яхту под флагом Британии, которая в это время находилась на якоре.

Жертвой стал 29-летний британец, который пытался поднять якорь, чтобы избежать трагедии.

На место события прибыли сразу 14 сотрудников спасательных служб, правоохранительных органов и пожарные.

Обе яхты в результате лобового столкновения получили значительные повреждения, но, несмотря на это, смогли вернуться в порт своим ходом.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.