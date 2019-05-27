Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей
В ФРГ петиция о признании Голодомора геноцидом набрала 50 тысяч подписей
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя

Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
00:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Независимый кандидат стал новым президентом Литвы.

Предварительные результаты второго тура президентских выборов в Литве отдают победу независимому кандидату Гитанасу Науседе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Опросы фиксируют его трехкратный отрыв с экс-министром финансов Ингрида Шимоните. Согласно данным из более чем половины участков, где подсчет голосов уже завершен, за Науседу отдали голоса 73% избирателей, а за Шимоните - 25,7%.

Не подсчитаны результаты голосования в крупных городах, что может несколько уменьшить разрыв. Впрочем, кандидат от консерваторов уже признала свое поражение, поздравив с победой Науседу.

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Как сообщалось ранее, первый тур президентских выборов в Литве с небольшим отрывом выиграла Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литва, Даля Грибаускайте, Выборы в Литве, Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь