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Премьер Греции объявил о досрочных парламентских выборах

Премьер Греции объявил о досрочных парламентских выборах
03:40 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Премьер-министр Греции объявил внеочередные парламентские выборы из-за неудовлетворительного результата его партии на выборах в Европарламент.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на фоне невысокой поддержки партии СИРИЗА на выборах в Европарламент объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.

Об этом он заявил в воскресенье во время телевизионной речи, передает DW со ссылкой на AFP.

По данным экзит-пола, левая партия Ципраса СИРИЗА набирает 25% голосов, в то время, как оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" - 33,5%.

Позже во время пресс-конференции премьер-министр Греции сказал, что причиной объявления досрочных парламентских выборов стал неудовлетворительный результат его партии на выборах в Европарламент.

Выборы в Европарламент: Окончательные результаты

По его словам, в начале июня он попросит президента назначить новые выборы в парламент.

Отмечается, что очередные парламентские выборы в Греции должны были пройти в октябре этого года. В случае принятия внеочередных выборов голосование может состояться в конце июня этого года.

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Греция, Европарламент, Досрочные выборы, Алексис Ципрас.
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