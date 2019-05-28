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В Польше в ДТП пострадали украинские студентки

В Польше в ДТП пострадали украинские студентки
01:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости мира: 25 мая в Польше произошло ДТП, в котором пострадали две украинских студентки.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки, сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

По информации дипломатического ведомства, ДТП с украинскими студентками произошла, которые обучаются в варшавских вузах, произошла 25 мая, в субботу.

Как отмечается, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

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Польша, ДТП, ДТП в Польше, Пострадавшие в ДТП в Польше.
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