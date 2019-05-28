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Меркель призывает скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Меркель призывает скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии
06:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель считает, чем быстрее примут решение, тем лучше будет для будущего.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на скорейшее достижение соглашения по кандидатуре главы Европейской Комиссии.

"Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств", - приводит агентство Associated Press ее комментарий по итогам выборов в Европарламент.

"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше будет для нашего будущего", - добавила она.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни на неформальном саммите ЕС, который состоялся в румынском городе Сибиу в начале мая, призвал следовать принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) лидера партии, набравшей наибольшее число голосов на европейских выборах.

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: председатель Европейской комиссии должен назначаться государствами-членами на основе результатов европейских выборов", - сказал Таяни на пресс-конференции после своего выступления перед руководителями ЕС. Так спикер Европарламента прокомментировал заявление, что Европейский совет считает назначение главы Еврокомиссии своей прерогативой.

Глава Евросовета Дональд Туск заявлял ранее, что у принципа выдвижения кандидатом на этот пост главы списка лидирующей на выборах партии (spitzenkandidat) "нет автоматизма".

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - заявил глава Европарламента.

"Государства должны принимать во внимание демократический выбор наших граждан", - подчеркнул Таяни.

Вместе с тем он заявил, что Еврокомиссии не следует становиться командой технократов, это не совет генеральных директоров, которым делегирован ряд полномочий. "Но нужен контроль, нужно равновесие с Советом ЕС и Европейским парламентом, которые по определению занимают политические позиции. У них политическая роль", - объяснил Таяни.

На просьбу высказаться о возможности выдвижении на пост главы Еврокомиссии бывшего французского министра, бывшего члена ЕК и координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье Таяни заявил, что это его друг и "хороший человек, хороший еврокомиссар, хороший переговорщик".

"Но я не только председатель Европарламента. Я еще и заместитель председателя политической партии (Европейской народной партии - ЕНП, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте - ИФ). Наш кандидат - Манфред Вебер (лидер фракции ЕНП - ИФ), и мы поддерживаем Манфреда Вебера на пост председателя Европейской комиссии", - ответил председатель Европарламента.

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Ангела Меркель, Еврокомиссия, Пост главы Еврокомиссии.
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