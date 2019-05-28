Скандал с "богатой россиянкой": Правительство Австрии ушло в отставку

Новости мира: Президент Австрии отправил правительство в отставку.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвига Льогера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.

Президент Австрии сейчас проводит переговоры с парламентскими фракциями, чтобы новое правительство, которое будет действовать до выборов, заручилось поддержкой Национального совета.

Отставка предыдущего правительства была обусловлена конституцией, поскольку Национальный совет выразил ему недоверие.

Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент в воскресенье Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.