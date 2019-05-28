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Скандал с "богатой россиянкой": Правительство Австрии ушло в отставку

Скандал с "богатой россиянкой": Правительство Австрии ушло в отставку
14:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Австрии отправил правительство в отставку.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвига Льогера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.

Президент Австрии сейчас проводит переговоры с парламентскими фракциями, чтобы новое правительство, которое будет действовать до выборов, заручилось поддержкой Национального совета.

Отставка предыдущего правительства была обусловлена конституцией, поскольку Национальный совет выразил ему недоверие.

Парламент Австрии отправил Курца в отставку

Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент в воскресенье Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.

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Австрия, Себастьян Курц, Хайнц-Кристиан Штрахе, Александр Ван дер Беллен.
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